Protokolün üzerine paraşütle indi
Hatay'da 'Turizm Haftası' kutlamalarında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, anıt alanına inmek isterken kontrolünü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı. Kazada, yaralanan olmadı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 'Turizm Haftası' Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile bölge halkı katıldı.
Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kurumu (THK) flamasını taşıyan yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı.
manos Dağları'ndan havalanan 2 paraşütçü, kentin semalarında bir süre süzüldükten sonra tek tek inişe geçti. İlk inen paraşütçü, inişini başarıyla gerçekleştirdi. 2'nci paraşütçü ise Anıt Alanı girişinden alçalıp hızla süzülmeye başladı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü, törendeki protokolün üzerine indi.
Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin de yardımıyla paraşüt toparlandı. Tören kaldığı yerden devam etti.
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