Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Mahmut Tanal'a bir tazminat daha ödeyecek

09 Ocak 2022 Pazar, 11:51

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın açtığı hakaret davasında İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Beyaz TV'de Tanal'a yönelik sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın 6 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

Kütahyalı’nın istinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin iki yıl önce verdiği kararını onadı. Kütahyalı’nın 6 bin TL’yi iki yıldır işleyen yasal faizini ilave ederek Tanal’ın hesabına yatırması gerekecek.

AVUKATI "KÜTAHYALI ÇALIŞMIYOR" DEDİ

Kütahyalı’nın avukatı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararında yer verilen savunmasında, müvekkilinin kasten suç işlemediğini öne sürdü. Kütahyalı’nın avukatı, Tanal’ın herhangi bir manevi zararının bulunmadığını, suç teşkil eden herhangi bir fiilin de bulunmadığını iddia etti. İstenen tazminat miktarının fazla olduğunu savunan Kütahyalı’nın avukatı, “müvekkili Kütahyalı’nın dava tarihinde çalıştığını ancak şu anda çalışmadığını, koşulların değiştiğini” belirterek davanın reddini talep etti.

MAHKEME: "ELEŞTİRİ SINIRLARI AŞILDI"

İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Kütahyalı’nın CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek, “Davalı’nın, Beyaz TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Dinamit’ isimli programda, davacıya karşı kullanmış olduğu ifadeler içeriği itibariyle eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücüsü niteliktedir. Bu nedenle söz konusu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır” denilmişti.

“KÜTAHYALI’NIN SÖZLERİNDE HABER DEĞERİ DE BULUNMUYOR”

Gerekçenin devamında, “Öte yandan yapılan konuşmanın haber değeri taşıma, güncellik ve kamu yararı gibi unsurları barındırmaması nedeniyle hukuka uygunluk nedenlerinin varlığından da söz edilemez” denilmesi de dikkat çekmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyaz TV’de Kütahyalı’nın tehdit, küfür ve hakaret dolu sözlerine maruz kalan CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın suç duyurusu üzerine İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasında da Kütahyalı 14 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Kütahyalı’nın avukatları, istinaf başvurusunda bulunmuştu. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, Kütahyalı’nın istinaf başvurusunu reddederek yerel mahkemenin kararını onamıştı. Böylece Kütahyalı, ceza davasında da 14 bin liralık adli para cezasını ödemeye mahkum edilmişti. Ceza davasının sonuçlanmasının ardından Tanal, bu kez Kütahyalı’ya karşı İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açmış, mahkeme faizi hariç olmak üzere 6 bin TL’ye hükmetmişti.