Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddiası üzerine açıklama: "Hukukum, alakam ve muhabbetim yok"
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in "O da bizim Paramount Otel'in ekibinden" dediği Rasim Ozan Kütahyalı, Peker'in iddiası üzerine açıklama yaptı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9. videosundaki iddialarında kendisinden de bahsetmesi üzerine açıklama yaptı.
Peker, Kütahyalı için firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve Korkmaz'ın ekibinden olduğu iddialarında bulunmuştu.
Kütahyalı, bu iddia üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı" diyen Kütahyalı, "Sezgin Baran Korkmaz’ın misafiri değildim. Sezgin Baran Korkmaz ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi'' ifadelerini kullandı.
Kütahyalı'nın paylaşımları:
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