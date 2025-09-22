Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez dünyaevine girdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 00:49:00
Kamuoyunda 'ROK' olarak bilinen Rasim Ozan Küyahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü.

Kamuoyunun 'ROK' olarak tanıdığı televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez evlendiği öğrenildi.

Özel yaşamını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü.

Kütahyalı ayrıca, sosyal medya hesabında eşinin, "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla paylaştığı gönderiyi de yayınladı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın nikah törenine yakın arkadaş çevresi katıldı.

Bu arada Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın (Kütahyalı) pilates antrenörü olduğu öğrenildi.

Kütahyalı, 2023 yılında eski eşi Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanmıştı.

