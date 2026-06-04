Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği teşhisi nedeniyle Muğla’da bir hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Muhtar, için İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Reha Muhtarın kızı Mina, oğlu Poyraz manevi kızı Ayşe Nazlı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Şarkıcı ve Oyuncu Seren Serengil, Gazeteci Uğur Dündar, ailesi, yakınları, medya dünyasından isimler ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Reha Muhtar’ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

"İYİ GÖZÜKSE BİLE HASTAYDI"

Muhtar’ın eski çalışma arkadaşı Caner Erdem, üzgün olduğunu ifade ederek, "Böyle durumlarda söylenecek bir şey yok aslında. Üzgünüm, çok üzgünüm. Çok uzun yıllar arkadaşlığını yapmış, yönetmenliğini, müdürlüğünü yapmış bir insanım. Son dönemlerde de Bodrum’da yanındaydım. Evet, iyi gözükse bile hastaydı. Mücadele ediyordu. Yalnızlık onun için iyi değildi, ben öyle gördüm. Neticesinde hastaneye yattı ve vefat etti. Belliydi, çok çok hastaydı çünkü. Üzgünüm, yani denilecek bir şey yok" dedi.

"MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ BİR KARDEŞİMİZDİ"

Eski RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Muhtar’ın şefkatli ve insancıl olduğunu söyleyerek, "Ankara Koleji’nden, ilkokuldan itibaren arkadaşım olan Reha Muhtar’ı kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Gerçekten çok insancıl, insanlara çok yardım eden, merhametli, şefkatli bir kardeşimizdi. Kamuoyunun da son vefatından sonra gösterilen ilgi, basında ve sosyal medyadaki bu alaka da bunu gösteriyor. Hepimiz şu an çok duyguluyuz. Reha Muhtar yeri doldurulamayacak bir televizyoncuydu" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ADAMDI"

Şarkıcı ve Oyuncu Seren Serengil, Reha Muhtar’ın önemli bir insan olduğuna değinerek, "Son zamanlarda tabii çok büyük rahatsızlıklar geçirdi. Biz tabii ki aileye yakın birisi olarak, çocuklara yakın birisi olarak bir kısmını paylaşabildik. Hastalığı süresince de hiçbir zaman doktora da gitmek istemezdi. Bütün sağlıklı olma yolundaki koşulları reddetti. Çocukları yanındayken reddetti ama. Bazı haberler çıkıyor, hani çocukları yok diye, değil. Hiçbir zaman istemedi doktor gitmeyi. Ve bu süreç çocuklar için de onun için de zorlu bir süreçti. Bundan sonrası için Allah günahlarını affetsin. Mekanı cennet olsun. Önemli bir insandı. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimize zaman zaman kızardı, ederdi ama biz onun son zamanlarda sizler çok şahit olmadınız, bizler daha çok şahit olduk. O zorlu süreçte daha fazla dayanamazdı. Çocuklara da zaten bakabilecek bir durumu yoktu. Siz bilmiyordunuz ama biz şahittik birçok şeye. Maalesef kaybettik. Yani herkesin başı sağ olsun. Önemli bir adamdı. Mekanı cennet olsun. İnşallah" şeklinde konuştu.

"ÇOK YÜKSEK REYTİNG ALAN BİR SEYİRCİSİ VARDI"

Gazeteci Uğur Dündar, Muhtar’ın çok yüksek reyting alan seyircisi olduğunu ifade ederek, "Aramızda çok ciddi bir reyting yarışı vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ’Ya bu da yapılır mı?’ denilecek bir davranış yaşanmadı. Reha benim çok iyi bir arkadaşım değildi, yakın değildik ama sonuçta meslektaşımızdı ve çok yüksek reyting alan bir seyircisi vardı" dedi.