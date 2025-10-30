Resepsiyona katılmadı: Bahçeli Erdoğan'a hediye gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile Saray'daki 29 Ekim Özel Programı'na katılmadı.

Bahçeli'nin resepsiyona katılmaması dikkat çekti.

HEDİYE GÖNDERDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

Hediye edilen tablonun üzerinde Erdoğan'ın resmi, imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. Ayrıca tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun" mesajı da yer aldı.