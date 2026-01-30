Reşit Kibar davasının 4. duruşması Artvin'de başladı: 'Reşit için adalet aramaya devam edeceğiz'

Artvin’de, Cankurtaran mevkisinde öldürülen Reşit Kibar’a ilişkin davanın 4. duruşması Artvin Adliyesi’nde görülüyor.

Reşit Kibar davasının 4. duruşmasına, Reşit Kibar’ın ailesinin yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Asiye Akın Ergül, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, EMEP ve Sol Parti temsilcileri ile Yeşil Artvin Derneği, Cankurtaran Savunması, Halkevleri ve Karıncalar Karadeniz Bölge Temsilcileri katıldı.

Yakın zamanda öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ablasının da katıldığı duruşmayı, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda çevre örgütü temsilcisi ile Artvinli vatandaşlar izledi.

"SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ VE HEP BİRLİKTE BU MÜCADELELERİN PEŞİNDE OLACAĞIZ"

Adliye önünde Karıncalar gurubu adına konuşan Aslı Kahraman Eren, "İstanbul'dan yollara düşen bir otobüs yaşam savunucusu farklı illerden İstanbul'da toplanıp farklı kurumlar, farklı STK'lar, farklı etnik kimliklerle bir araya gelerek hem sevgili Hakan Tosun'un mücadelesini Reşit Kibar'ın duruşmasına getirmek adına hem de sevgili Reşit'in ailesiyle ve dostlarıyla dayanışmak adına buradayız. Bizler şunu biliyoruz ki sevgili yoldaşımız gazeteci Hakan Tosun'u da Reşit'i de doğayı da katledenler aynı. Ama susmuyoruz, korkmuyoruz ve hep birlikte bu mücadelelerin peşinde olacağız. Bizler bu güzel insanların vermiş olduğu onurlu mücadelelerinde arkalarında duracağız, ailelerinde her zaman yanlarında olacağız. Sevgili Hakan Tosun'un ablası Hakan'ın mücadelesini Artvin Adliyesi'nin önüne taşıdı. Ona ayrıca çok çok teşekkür ederiz" dedi.

"REŞİT KİBAR İÇİN ADALET MÜCADELEMİZDE OMUZ OMUZA, YAN YANA DURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Reşit kibarın Avukatı Haktan Özkan duruşma öncesi şunları kaydetti:

"Bugün bizi yine yalnız bırakmadınız. Reşit Kibar için adalet mücadelemizde omuz omuza yan yana durmaya devam ediyoruz. Bu celse, dördüncü celse, daha önce dosyada tanıklar dinlenmişti. Çok önemli ve ciddi beyanlarda bulunmuşlardı

. Bir önceki celse, dosyada tanık olarak dinlenen komutan vekilinin sıkça işaret ettiği Borçka Jandarma Karakolu Komutanı bugün bu dosyada tanık olarak dinlenecek. Dayanışmaya gelen tüm arkadaşlarımızı yukarı davet ediyoruz. Reşit Kibar için adalet demeye, Reşit Kibar için adalet aramaya devam edeceğiz."