Resmi Gazete’de yayımlandı, kayyum Naci İnci’nin yeniden rektör olması tepki çekti: Sindirmek istiyorlar

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Boğaziçi Üniversitesi’ne yeniden Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesi’ne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Atamalar, uzun süredir kayyum rektör tartışmalarının sürdüğü Boğaziçi’nde yeni bir tepki dalgasına yol açtı. Öte yanda Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok rektör adayı vardı fakat seçim yapılmadan cumhurbaşkanı kararıyla atamalar yapıldı.

‘FİKRİNE HAKARETTİR’

Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yıllardır Boğaziçi’nde bir direniş sürüyor. Naci İnci’nin inatla tekrar atanması kabul edilebilecek bir şey değil. Üniversite bileşenlerinin seçtiği isimler üniversiteyi yönetmeli. Bu atama, üniversite fikrine yapılmış bir hakarettir.”

‘SADECE BİNA DEĞİL’

Gülez, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına karşın cumhurbaşkanına yeniden rektör atama yetkisi verilmesini hatırlatarak “YÖK 80 sonrası iktidarların baskı aracı haline geldi. Öğrenciler soruşturmalarla, burs kesintileriyle baskı altına alınırken, kayyum rektör atamalarıyla üniversiteler tamamen sindirilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi EğitimSen İşyeri Temsilcisi Şenol Solum ise “Yorulduk, evet. Umutsuzluğun ağırlaştığı anlar oluyor. Ama tam da böyle anlarda birbirimizin gözlerinde yeniden direnci, yeniden umudu bulmalıyız. Boğaziçi sadece binalardan, unvanlardan ibaret değil; bizden, aramızdaki bağlardan, kurduğumuz hayallerden oluşuyor.” dedi. Solum, “Mücadele büyük laflardan değil, her gün yeniden yan yana gelmekten ibaret. Baharları çağıran da bu inat, bu sabır, bu dayanışma. ‘Bu günler geçecek’ ve biz nasıl geçeceğine hep beraber karar vereceğiz” diye sözlerini noktaladı.