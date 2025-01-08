Resmi Gazete'de yayımlandı: Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde önemli değişiklik

Yayınlanma: 08.01.2025 - 08:33

Güncelleme: 08.01.2025 - 08:33

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans ve acil sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler içeren tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre bakanlık, 2006 yılında yürürlüğe konan Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidecek. Denetleme mekanizmasını nitelik ve nicelik açısından güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede, vatandaşların ilk çağrıdan sağlık tesislerine ulaştırılmasına kadar verilen tüm sağlık hizmetleri baştan sona elden geçiriliyor. Vaka bazlı olarak, canlı trafik verisine göre en yakın ve en uygun ambulans ekibi, bilişim destekli bir sistem tarafından belirlenecek.

Ambulans ekibine, vatandaşın intikal ettirileceği en yakın ve en uygun sağlık tesisi, dijital sistemler tarafından belirlenerek mobil cihaz üzerinden bildirilecek.

CANLI OLARAK İZLENECEK

Sağlık Komuta Kontrol Merkezleri tarafından tüm ambulanslar, yol ve sürücü mahallini gösteren IP kamera sistemleriyle canlı olarak izlenecek.

Vatandaşın sağlık durumu ve vatandaşa ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelerin bilgileri mobil cihaz üzerinden kayıt altına alınıyor ve ilgili sağlık tesisine dijital sistemler üzerinden aktarılacak.

Özel ambulans servislerinin açılma kriterleri ve işletme usülleri güçlendirilerek, sektörün daha kurumsal bir niteliğe kavuşturulması hedeflenecek. Ambulans hizmeti veren kamu-özel tüm kurum ve kuruluşlara yönelik yapılan denetimler artırılacak.

AMBULANS PERSONELİNİN ACİL SERVİSİ HARİCİNDE ÇALIŞMASI YASAKLANACAK

Yayımlanan yönetmelik ile beraber hizmet sunumu yönünden değişikliklere gidildi.

Buna göre, ambulans servisleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından ambulans işletilemeyecek.

Maden sahaları, sanayi bölgeleri, şantiye alanları gibi acil yardım gerektiren olayların sık yaşandığı alanlarda müdürlük onayıyla acil yardım ambulansı işletme izni verilebilecek. Ancak bu ambulanslar, sadece izin alan işletmenin ihtiyaçları için kullanılabilecek ve başka amaçlarla kullanımı yasaklanacak.

Ambulans servisi açılmasına ilişkin daha önce 2 adet olarak öngörülen asgari ambulans sayısı, illerin nüfus ve gelişmişlik düzeyine göre 2-5 adet arasında kademelendirilecek.

DANIŞMAN HEKİM ZORUNLU OLACAK

Ambulans servislerinde danışman hekim bulundurmak zorunlu olacak. Danışman hekim, vaka takibi ve tedavi süreçlerinden ambulans ekibiyle birlikte sorumlu olacak.

Yılda 2 kere olan rutin denetimlerin sayısı yılda 3 kere olacak. İl dışında istasyon açılması uygulamasına son verilecek.

Ayrıca ambulans personelinin özel sağlık kuruluşları tarafından acil servisi haricinde çalıştırması yasaklanacak.

BELİRLENEN ALANLAR DIŞINDA DURAKLAMA YAPILAMAYACAK

Yönetmelikte geçen “Ambulanslar; ambulans servisi, istasyon, sözleşmeli olduğu yerler dışında, sağlık tesisi alanında ve çevresinde (SKKM’ye bildirilen görevler hariç) duraklama yapamaz. Hasta alım ve teslimi esnasında sağlık tesisi alanında duraklama süresi otuz dakikayı geçemez” düzenlemesi ile özel sektör tarafından kullanılan ambulanslar ile sağlık tesisleri etrafında hasta alım ve teslimi dışında beklemek suretiyle hasta ve hasta yakınları ile anlaşabilmek için girişilen uygun olmayan reklam, tanıtım ve pazarlıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

PERSONEL TEK TİP KIYAFET GİYECEK

Sağlık tesisi yakınında hasta alım ve teslimi esnasında duraklama dışındaki hallerde ambulanslar yukarıdaki bentte belirtilen görevli oldukları yerlerde konuşlanacak. Ambulans hizmetlerinde görevli tüm personel, hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giyecek.

Görev yapan personelin unvanı kıyafetlerin üzerinde yazılı olarak bulunacak.

Kıyafetlerin üzerinde fosforlu şeritler, ambulans servisinin adı ve amblemi ile çağrı merkezinin iletişim numarası bulundurulacak. Seçilen kıyafetler Bakanlık personelinin görev kıyafetlerini çağrıştırır desen ve renkte olamayacak.

Ambulans servisi isimlerinde “ambulans” kelimesi ve yabancı kelimeler geçmesi yasaklanacak. Ambulans servisi ismi örneğin “A” olarak kullanılabilecek, “A Ambulans” olarak belirlenemeyecek.

Bu yasağın yürürlüğe koyma nedeninin, ikinci kez “ambulans” ibaresi kullanımının önüne geçmek olduğu amaçlanıyor.