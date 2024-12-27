Malatya'da korkunç kaza... Ambulans ile pikap çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Malatya’da hasta taşıyan ambulans ile pikap çarpıştı. Kazada 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Malatya'da korkunç kaza... Ambulans ile pikap çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:47

Feci kaza, 14.30 sıralarında Pütürge Yaygın karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede hasta alan ambulans dönüş yolunda bir pikapla çarpıştı. Kazada, 3 sağlık personeli ile birlikte 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilen kazada 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Malatya

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