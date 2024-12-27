Malatya'da korkunç kaza... Ambulans ile pikap çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:47

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:48

Feci kaza, 14.30 sıralarında Pütürge Yaygın karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede hasta alan ambulans dönüş yolunda bir pikapla çarpıştı. Kazada, 3 sağlık personeli ile birlikte 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilen kazada 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.