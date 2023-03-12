Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte seçime girme yeterliliğine sahip partiler

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 08:04

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 09:24

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK'nun bugünkü sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun' ile 2820 sayılı 'Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinden en az 6 ay öncesi itibarıyla teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 36 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

36 PARTİ LİSTEDE YER ALDI

Seçime girme yeterliliğine sahip partilerin listesi şu şekilde:

1- Adalet ve Birlik Partisi

2- Adalet Partisi

3- Adalet ve Kalkınma Partisi

4- Anavatan Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Büyük Birlik Partisi

7- Büyük Türkiye Partisi

8- Cumhuriyet Halk Partisi

9- Demokrasi ve Atılım Partisi

10- Demokratik Sol Parti

11- Demokrat Parti

12- Emek Partisi

13- Gelecek Partisi

14- Genç Parti

15- Güç Birliği Partisi

16- Hak ve Özgürlükler Partisi

17- Halkın Kurtuluş Partisi

18- Halkların Demokratik Partisi

19- Hür Dava Partisi

20- İyi Parti

21- Memleket Partisi

22- Millet Partisi

23- Milliyetçi Hareket Partisi

24- Milli Yol Partisi

25- Saadet Partisi

26- Sol Parti

27- Türkiye Değişim Partisi

28- Türkiye İşçi Partisi

29- Türkiye Komünist Hareketi

30- Türkiye Komünist Partisi

31- Vatan Partisi

32- Yeniden Refah Partisi

33- Yenilik Partisi

34- Yeni Türkiye Partisi

35- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

36- Zafer Partisi

