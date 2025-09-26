Resul Emrah Şahan'ın 'ikinci kez' tutuklanmasına itiraz!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın 12 Eylül'de İBB soruşturması kapsamında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle ikinci kez tutuklanmasına itiraz ettiklerini belirterek "İtiraz dilekçemiz öncelikle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek. Sonrasında ise '3 gün içinde' Nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderilmek durumunda. Bu sürecin tamamlanması akabinde ise 'yetki saptırması yasağına' aykırılık iddiasıyla tutuklama kararını Anayasa Mahkemesi önüne 'tedbir talepli' olarak taşımanın yolu açılmış olacak" dedi.

Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından Şahan'ın 12 Eylül'de İBB soruşturması kapsamında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle ikinci kez tutuklanmasına itiraz ettiklerini duyurdu.

"OTOMATİK BİR TUTUKLAMA KARARI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'Kent Uzlaşısı Soruşturması kapsamında altı aydır tutukluyken', 12 Eylül 2025 tarihinde bu kez 'İBB Soruşturması kapsamında' ikinci kez tutuklanmıştı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama gerekçesi ise zaten cezaevinde olan Emrah Şahan için 'kaçma şüphesine' dayanıyordu. Bu karara bugün itiraz ettik. Dilekçemizde, Savcılığın tutuklama talebinin, 'imla hatalarıyla birlikte' tutuklama kararının birebir gerekçesi yapıldığını da bir tablo halinde açıkladık.

Bu durumun dosya incelenmeksizin 'otomatik bir tutuklama kararına' işaret ettiğini ve Hukuk Güvenliği sorunu oluşturduğunu belirttik. İtiraz dilekçemizde usuli itirazlara ve Özgürlük Hakkı ihlali oluşturan hukuki değerlendirmelere Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararlarına atıfla yer verdik. Sadece etkin pişmanlık ifadelerine dayanılarak verilen tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladık. İtiraz dilekçemiz öncelikle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek. Sonrasında ise '3 gün içinde' Nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderilmek durumunda. Bu sürecin tamamlanması akabinde ise 'yetki saptırması yasağına' aykırılık iddiasıyla tutuklama kararını Anayasa Mahkemesi önüne 'tedbir talepli' olarak taşımanın yolu açılmış olacak."