'Reynmen' ve 'Çakal'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak’ta gözaltına alınan 11 isimden 5'inin test sonuçları açıklandı.

Ünlü isimlere yönelik açılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan raporlara göre şarkıcı Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, Çakal lakaplı şarkıcı Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Bu isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sabah'ın aktardığına göre, oyuncu ve aynı zamanda Survivor’da yarışmacı olarak bilinen geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Barış Murat Yağcı’nın uyuşturucu testi negatif çıktı.