Reza Zarrab hayat hikayesini Netflix’e sattı!

Türkiye ve ABD’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Reza Zarrab, hayatını ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Gazeteci Serdar Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab’ın Netflix ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Zarrab’ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı henüz kesinleşmezken, bu gelişme yıllardır gündemde olan dosyaya yeni bir boyut ekledi.



REZA ZARRAB KİMDİR?

1983 doğumlu, İran asıllı ve çift vatandaşlığa sahip Reza Zarrab, iş dünyasında kısa sürede adını duyurmuş bir isim olarak öne çıkıyor. Türkiye’de 1 yaşından itibaren yaşayan Zarrab, eğitimini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tamamladı ve genç yaşta ticarete atıldı. İran, Türkiye ve Dubai’de iş faaliyetleri bulunan Zarrab, aynı zamanda bestekâr kimliğiyle de tanınıyor.

Magazin gündemine, eşi şarkıcı Ebru Gündeş ile evliliği ve ona aldığı milyon dolarlık hediyelerle giren Zarrab, 2013 yılında 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında dönemin AKP’li bakanlarına rüşvet vermekle suçlandı. 70 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi ve hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

2016 yılında ABD’de tutuklanan Zarrab, İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandı. Yargılama sürecinde sanık konumundan tanık pozisyonuna geçen Zarrab, Hakan Atilla davasında tanıklık yaptı ve ABD’deki davanın önemli isimlerinden biri oldu.

İş dünyasındaki başarıları, tartışmalı siyasi dosyaları ve magazin hayatıyla Türkiye ve uluslararası gündemde sıkça yer alan Reza Zarrab, hem işadamı hem de gündem belirleyen bir isim olarak tanınıyor.