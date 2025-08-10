Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rezan Epözdemir gözaltına alındı: İstanbul Barosu'ndan açıklama geldi!

10.08.2025 17:14:00
Haber Merkezi
Avukat Rezan Epözdemir bu sabah evinden gözaltına alındı. Özdemir'in evindeki dijital materyallere de el konuldu. İstanbul Barosu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah evinde gözaltına alındı.

Epözdemir; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el konulurken; Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca Epözdemir’in pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konuldu.

Öte yandan İstanbul Barosu'nun konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm soruşturmalarda olduğu gibi avukatlar hakkında yürütülen soruşturmalarda da adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ve mesleki bağımsızlık başta olmak üzere tüm hukuki güvencelerin eksiksiz biçimde korunması, hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez bir gereğidir" ifadeleri kullanıldı.

