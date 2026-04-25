Rize'de sahilde kayalıkların arasında erkek cesedi bulundu

Rize'de sahilde kayalıkların arasında erkek cesedi bulundu

25.04.2026 16:09:00
DHA
Rize'de sahilde kayalıkların arasında erkek cesedi bulundu

Rize’nin Pazar ilçesinde, deniz kıyısındaki kayalıklar arasında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedi kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.

Rize'nin Pazar ilçesinde sahildeki kayalık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, ilçenin Güzelyalı mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısındaki kayalık alanda hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

