Rize yaylarındaki kar besicileri harekete geçirdi
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yaylalardaki besiciler dönüşe geçti.
Yaklaşık iki aydır hayvanlarıyla birlikte Verçenik yaylasında bulunan aileler, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile bölgeden ayrılmaya başladı.
Çamlıhemşin ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Verçenik Yaylası, 2.618 metre rakıma sahip. Yayla, temmuz-ağustos aylarında kullanılıyor.
Yaylada hayvancılık yapan Yasin Başalmaz ve Zeki Altun, hedeflerinin ay sonuna yaylada kadar kalmak olduğunu ama havanın bir anda soğuyup kar yağması üzerine, yolların da kapanma riski karşısında dönmeye karar verdiklerini söyledi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Erdoğan'dan 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar