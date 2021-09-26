Rize yaylarındaki kar besicileri harekete geçirdi

26 Eylül 2021 Pazar, 17:51

Yaklaşık iki aydır hayvanlarıyla birlikte Verçenik yaylasında bulunan aileler, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile bölgeden ayrılmaya başladı.

Çamlıhemşin ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Verçenik Yaylası, 2.618 metre rakıma sahip. Yayla, temmuz-ağustos aylarında kullanılıyor.

Yaylada hayvancılık yapan Yasin Başalmaz ve Zeki Altun, hedeflerinin ay sonuna yaylada kadar kalmak olduğunu ama havanın bir anda soğuyup kar yağması üzerine, yolların da kapanma riski karşısında dönmeye karar verdiklerini söyledi.