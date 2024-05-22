Rize'de 'trafik' tartışmasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde iddiaya göre trafikte tartışan 2 sürücü, birbirine kurşun yağdırdı. Olaydan sürücülerden biri yaralanırken diğeri ise olay yerinde hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:08
Rize'de 'trafik' tartışmasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Rize'nin Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde trafikteki tartışmada kan aktı. 2 sürücünün birbirine kurşun yağdırdığı olayda 1 sürücü öldü, diğeri de yaralandı.

Olay Çayeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre trafik tartışan 2 sürücü silahlarını çekip birbirlerine ateş etti.

Silahlı kavgada sürücülerden biri aracının içinde hayatını kaybederken diğer sürücü de yaralandı.

Hayatını kaybeden sürücünün silahı ise elinde kaldı.

'YOL ÇALIŞMASI' TARTIŞMASI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalenin ardından Çayeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan Gündem 53'ün aktardığına göre, tartışmanın gerçekleştiği bölgede devam eden yol çalışması olduğu ve özellikle yoğun saatlerde yurttaşların bozuk yollar nedeni ile trafikte araçlarının zarar gördüğüne yönelik bir süredir yetkililere çağrısı olduğu öğrenildi.


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