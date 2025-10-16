Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ek uzman mütalaası talep edildi

Geçtiğimiz yıl Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşılması sonrası olayın henüz aydınlatılamamasına kamuoyunda tepkiler sürüyor.

Ölüme ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun raporuna yansıyan 'Rojin'in cansız bedeninde bulunan iki farklı erkeğe ait DNA tespiti' sonrası ek uzman mütalaası talep edildi.

Yayımlanan tespit raporunda DNA örneklerinin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu yer almıştı. Bunun üzerine avukatlar cinsel saldırı olma ihtimali üzerinde yeniden durulması gerektiğini ifade etmişti.

EK M ÜTALAA TALEB İ

soruşturmanın yeni bir seyir kazanması ardından ek uzman mütalaası talep edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya dair şunları söylemişti:

"Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir"

ATK raporuna göre Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş kızının cinayete kurban gittiğini söylemiş ve soruşturmayı yakından takip etmişti.

Yine Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda üniversite öğrencisinin cansız bedeninde 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine rapor açıklandı.