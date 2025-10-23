Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rojin Kabaiş’le ilgili çok sayıda paylaşıma erişim engeli!

Rojin Kabaiş’le ilgili çok sayıda paylaşıma erişim engeli!

23.10.2025 22:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Rojin Kabaiş’le ilgili çok sayıda paylaşıma erişim engeli!

Çok sayıda hesabın Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü ve soruşturma dosyasına dair paylaşımına erişim engeli getirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolmasının ardından 18 gün sonra ölü bulunmasının üzerinden bir yıl geçti. Ölümünün şüpheli olduğu iddiaları ve etkin bir soruşturma talebi sürerken, Kabaiş'e ilişkin sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

Gazeteci Ruşen Takva, Kadir Cesur'in paylaşımları da erişim engeli getirilen paylaşımlar arasında yer aldı. Dilan Babat hakkında da Rojin Kabaiş ile ilgili yaptığı haber gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. 

İşte erişim engeli getirilen o paylaşımlar ve tepkiler...

Image

Image

Image

Image

Image

 

Rojin Kabaiş’in ölümüne dair soruşturma hâlâ belirsizliğini korurken, aile, avukatlar, gazeteciler ve kadın örgütleri, etkin bir soruşturma talep ederek erişim engellerine tepki gösterdi.

 

İlgili Konular: #sosyal medya #Rojin Kabaiş