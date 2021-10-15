RTÜK, Halk TV ile Flash TV'nin taleplerini kabul etti
RTÜK üyesi Taşcı, Halk TV’nin kablo ve HD yayın lisans talepleri ile Flash TV’nin logo değişiklik talebinin üst kurul toplantısında kabul edildiğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’nin Kablo TV ve HD yayın lisans talepleri ile Flash TV’nin logo değişiklik talebini kabul etti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kararın bugün düzenlenen RTÜK Üst Kurul toplantısında oybirliğiyle alındığını duyurdu.
Taşçı, sosyal medya hesabından "Halk TV’nin uzun süredir bekletilen kablo ve HD yayın lisans talepleri ile yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV’nin logo değişiklik talebi bugünkü RTÜK Üst Kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edildi" dedi.
Halk TV’nin uzun süredir bekletilen kablo ve HD yayın lisans talepleri ile yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV’nin logo değişiklik talebi bugünkü RTÜK Üst Kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edildi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 15, 2021
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