RTÜK'ten 'Sözcü TV' kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'nin HD yayın başvurusunda teknik denetimin yapılmasına, eksiklik bulunmaması halinde lisansın verilmesine oybirliği ile karar verdi.

ANKA
06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:55
RTÜK'ten 'Sözcü TV' kararı
Abone Ol google-news

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'nin HD yayın başvurusunda teknik denetimin yapılmasına, eksiklik bulunmaması halinde lisansın verilmesine oybirliği ile karar verdi.

RTÜK, bugünkü toplantısında; Sözcü TV’nin HD yayın lisansı başvurusu ile ilgili karar verdi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında alınan karar ile ilgili paylaşım yaptı. Taşcı’nın açıklaması şöyle:

"Sözcü TV’nin HD lisans başvurusu 1.5 yılın sonunda RTÜK tarafından teknik denetimin yapılmasına, eksiğinin olmaması halinde lisansının verilmesine oybirliğiyle karar verildi."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler