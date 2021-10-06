RTÜK'ten 'Sözcü TV' kararı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:55

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'nin HD yayın başvurusunda teknik denetimin yapılmasına, eksiklik bulunmaması halinde lisansın verilmesine oybirliği ile karar verdi.

RTÜK, bugünkü toplantısında; Sözcü TV’nin HD yayın lisansı başvurusu ile ilgili karar verdi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında alınan karar ile ilgili paylaşım yaptı. Taşcı’nın açıklaması şöyle:

"Sözcü TV’nin HD lisans başvurusu 1.5 yılın sonunda RTÜK tarafından teknik denetimin yapılmasına, eksiğinin olmaması halinde lisansının verilmesine oybirliğiyle karar verildi."