RTÜK istedi, yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı: Tele 1 ekranı 5 gün kararıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele 1’e “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

Ankara 23. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.

Tele 1 bir üst mahkemeye yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararı iptal edilmesi için başvuru yapıldı.

5 GÜN KARARACAK

Kanaldan yapılan açıklamaya göre, üst mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararın iptal kararı çıkmaması durumunda Tele 1 ekranı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.