Cumhuriyet Gazetesi Logo
RTÜK istedi, yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı: Tele 1 ekranı 5 gün kararıyor

RTÜK istedi, yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı: Tele 1 ekranı 5 gün kararıyor

27.08.2025 16:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
RTÜK istedi, yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı: Tele 1 ekranı 5 gün kararıyor

RTÜK'ün Tele 1'e yönelik 5 gün ekran karartma cezası için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele 1’e  “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti. 

Ankara 23. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. 

Tele 1 bir üst mahkemeye yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararı iptal edilmesi için başvuru yapıldı.

5 GÜN KARARACAK

Kanaldan yapılan açıklamaya göre, üst mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararın iptal kararı çıkmaması durumunda Tele 1 ekranı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

İlgili Konular: #RTÜK #TELE 1