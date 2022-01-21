RTÜK, TELE1 hakkında inceleme başlattı: Sedef Kabaş'ın sözleri gerekçe gösterildi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, "Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir" dedi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kabaş, TELE1'deki programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Şahin, şunları söyledi:
- TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
TELE 1 yayın kuruluşunda,— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 21, 2022
Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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