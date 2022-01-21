RTÜK Üyesi Taşcı: ‘Toplantıya katılmaması gerekir’

21 Ocak 2022 Cuma, 11:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin “2022 en parlak yılımız olacak” demişti. FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli ise, “Nedir mesela; bir TL alana bir TL mi vereceksiniz?” gibi eleştiriler getirmişti.

RTÜK Başkanı Şahin, önceki gün gece geç saatlerde konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “Gündüzler torbaya girmiş gibi RTÜK Başkanı bütün kurum personeli uyurken kendi kendine iş çıkartıyor. RTÜK inceleme başlatmış ama acaba bundan RTÜK’ün haberi var mı? Anlaşılan incelemeyi Şahin’in kendisi başlatmış” dedi. Yöntemin yanlış olduğunu vurgulayan Taşcı, kendisinin daha önce bir toplantıya “oyunun rengini belli ettiği için alınmadığını” anımsatarak “Bu dosyanın görüşüleceği toplantıya RTÜK Başkanı’nın katılmaması gerekir. Kendisi açıkça görüşünü beyan etmiştir” dedi.

‘GÖREV Mİ BEKLİYOR?’

“Sunucu muhalefet sözcüsüyse RTÜK Başkanı da Sarayın sözcüsü mü?” diyen Taşcı, “O niye böyle bir misyonu üstleniyor? Sonuçta bugün Sarayın bir sözcüsü var. Bütün siyasi açıklamaları yapacak görevlendirilmiş kişiler varken RTÜK Başkanı’nın bunu yapıyor olması ya bir görev beklentisidir ya da ‘Ben buradayım, görevimi en iyi şekilde yapıyorum’ mesajıdır” yorumunu yaptı. Şahin’in bu hamlesini İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un istifasının konuşulması üzerinden yorumlayan Taşcı, “Ankara kulislerinde birileri her zaman görev bekler ve birilerinin istifası her zaman söz konusu olur. Erkanların başkanı olmayı bırakıp Sarayın başkanı mı olmaya hazırlanıyor, bilemiyorum” dedi.