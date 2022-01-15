Sözleri tepki çekmişti: İzzet Yıldızhan RTÜK Başkanı'na seslendi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 09:46

Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş, Yıldızhan'ın ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.



"HERKES BU TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI"

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin sahnede giydiği iddialı kostümleri eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti. Açıklamaları gündemdeki yerini koruyan Yıldızhan, son olarak sessizliğini bozdu.

RTÜK BAŞKANINA SESLENDİ

Instagram hesabından bir videolu açıklama yapan Yıldızhan, RTÜK Başkanı’na seslendi.

"Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım" diyen Yıldızhan sözlerine şöyle devam etti:

"Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim"

"AİLEM ÇOK SIKILDI VE ÜZÜLDÜ"

Sözlerini sürdüren Yıldızhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri..." ifadelerini kullandı.