RTÜK'ten cezalarda bir ilk: 72 saat süre verdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı.
RTÜK, Amerika'nın Sesi, DW ve Euronews internet sitelerine lisans almaları için 72 saat süre verdi. Böylece RTÜK, ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullanmış oldu. Söz konusu gelişmeyi, (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından duyurdu. Taşçı paylaşımında, "RTÜK’ün “sitede video var lisans almalı” bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin" yorumuna da yer verdi.
Taşçı'nın paylaşımı şu şekilde:
- "RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com, http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisans için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek.
- Ulusal basının ardından sıra uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün “sitede video var lisans almalı” bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin...
- RTÜK’e İnternet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK’ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!"
1- RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 9, 2022
Oy çokluğuyla alınan kararla, https://t.co/B2HDmVmYsC https://t.co/LSLxeumcEI ve https://t.co/d2d99Kp1BC sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı.
Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek.
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