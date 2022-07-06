RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1'e ceza
RTÜK Üst Kurul Üyesi Onur Konuralp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'TURKEN' Vakfı açıklamasını ikinci kez yayımlayan Halk TV'ye idari para cezası verildiğini duyurdu. Konuralp ayrıca, RTÜK,'ün TELE 1’e de kendisini eleştirdiği gerekçesiyle cezalandırdığını bildirdi.
RTÜK, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Mayıs 2022 tarihli “TURKEN Vakfı” açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV'ye ikinci kez idari para cezası verdi.
RTÜK Üst Kurul Üyesi Onur Konuralp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siyasi iktidarın, 'ekran koruyucusu' rolünü üstlenen RTÜK, Halk TV’ye 'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu' cezası kesti. RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 24 Mayıs 2022 tarihli 'TURKEN Vakfı' açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV’ye ikinci kez idari para cezası verdi" dedi.
Konuralp, HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için kullandığı "Sayın" ifadesi nedeniyle Halk TV'ye para ve 3 kez program durdurma cezası verildiğini de aktardı.
Siyasi iktidarın, “ekran koruyucusu” rolünü üstlenen RTÜK, Halk TV’ye “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu” cezası kesti.— Okan Konuralp (@okonuralp) July 6, 2022
RTÜK, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 24 Mayıs 2022 tarihli “TURKEN Vakfı” açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk Tv’ye ikinci kez idari para cezası verdi. (1)
Konuralp, "Oysa ki ifadenin suç olmaktan çıkartıldığını iktidar mensupları övünerek anlatıyordu. Yargıtay içtihatları da ifadeyi suç kabul etmiyor!" ifadelerini kullandı.
TELE 1'E PARA CEZASI
Konuralp, RTÜK,'ün TELE 1’e de kendisini eleştirdiği gerekçesiyle cezalandırdığını bildirdi ve şunları söyledi:
"Basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün güvencesi altında olan ve üstelik Sayıştay raporuna dayanan eleştiriler nedeniyle RTÜK, TELE 1’e para cezası verdi."
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