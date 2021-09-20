Doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

DHA
20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:33
Doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde, Kaş'a bağlı Kalamar Koyu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N., aniden rahatsızlanıp yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler