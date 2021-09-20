Doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi
Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Kaş'a bağlı Kalamar Koyu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N., aniden rahatsızlanıp yere yığıldı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- Taliban beklenen adımı attı!
- AKP, MHP'yi ikna edemedi
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir
- AKP'li Yavuz'dan 'erken seçim' açıklaması