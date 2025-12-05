Rus temsilciden Avrupa’ya sert sözler: 'Yüzyıllardır bu soygunculuk alışkanlığına sahip'

Ankara’daki Rus Evi’nde dün gerçekleşen “Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirler: Etkiler, Zorluklar ve Halkların Hakkı” etkinliğine iki ülkenin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katıldı.

‘PETROLÜN YENİLEBİLİR OLMADIĞINI ANLADIK’

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, konuşmasında, tek taraflı yaptırımların “uluslararası hukukun temellerini aşındırdığını” belirterek bu tedbirleri “konvansiyonel olmayan savaş biçimi” olarak nitelendirdi. Yaptırımların esas olarak halkları hedef aldığını kaydeden Gutierrez, “Birçok ülke bize gıda ve ilaç satmayı reddetti. Halk, ilaçlara ve tıbbi desteğe erişemiyor. Yaptırımlardan bizim çıkardığımız en önemli ders petrolün yenilebilir bir şey olmadığı. Çünkü bir ülkenin birçok zenginliği olabilir ama bu, tek başına onun karnını doyurması için yeterli değildir” diye konuştu. Gutierrez ayrıca, Venezuela halkının bu yaptırımlara karşı dayanışma ruhuyla bir araya geldiğini ifade ederek, “Bu yaptırımlardan en çok etkilenen taraf olması sebebiyle, en karşı duran taraf da Venezuela halkı oldu. Ve şu an, bildiğiniz üzere, bu yaptırımlar boyut değiştirdi, adeta bir askeri nitelik kazandı” değerlendirmesini yaptı.

‘ZENGİNLİK VE SERVETLERİNİ ULUSLARI SOYARAK İNŞA ETTİLER’

Rusya’nın Ankara’daki geçici maslahatgüzarı Aleksey İvanov ise, Avrupa ülkelerinin 2022 sonrası Rusya’ya uyguladığı yaptırımların, bu ülkelere büyük bir zarar verdiğini savundu. İvanov, AB ülkelerinin toplam ekonomik kaybının farklı tahminlere göre 1 ile 1,6 trilyon euro arasında değiştiğini söyledi. Rusya’nın Avrupa’da dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’ya ‘hırsızlık’ suçlamasında bulunan İvanov, “Bu bizi şaşırtmıyor çünkü Avrupalılar yüzyıllardır bu soygunculuk alışkanlığına sahipler. Diğer egemen ulusları, sömürgelerini veya zenginliklerini soyuyorlar. Yani, bu onlar için mantıklı bir şey. Zenginliklerini ve servetlerini diğer ulusları soymak üzerine inşa ediyorlar. Şimdi de aynı olguyu görebiliyoruz” diye konuştu. İvanov ayrıca, “Avrupalı ​​yetkililer, Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için Rus parası göndermemiz gerektiğinden açıkça bahsediyorlar. Bu, çok tehlikeli bir söylem. Ve elbette, bunun sonuçları elde edebilecekleri kârdan çok daha kötü olacak” ifadelerini kullandı.