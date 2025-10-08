Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan kimdir? Necmettin Çalışkan kaç yaşında, nereli? Özgürlük Filosu son durumu...

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan “Uluslararası Özgürlük Filosu”na ait Vicdan Gemisi, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda engellendi. Gemide bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyor. Peki, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan kimdir? Necmettin Çalışkan kaç yaşında, nereli?

NECMETTİN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Necmettin Çalışkan 1973 yılında Malatya'da doğdu. İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dereceyle tamamladı. 2010'da yüksek lisans ve 2013'te doktora eğitimini Ankara Üniversitesinde aldı. 2014'te Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yardımcı Doçent, 2018'de Doçent unvanı aldı.

Dokuz kitabı ve Hatay'ın dini ve kültürel değerlerini de ele aldığı makaleleri vardır. 1986 yılından beri gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmaktadır.

2012 yılında Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği "İnovasyon ve Girişimcilik"te "Yılın İş Adamı" ve 2013 yılında Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi "Stratejik Vizyon Sahibi" İş Adamı ödülünü aldı. Sosyal, siyasal, bilimsel ve ticari faaliyetler için 70’ten fazla ülkeyi ziyaret etti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanvekiliği ve Hatay Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Hafız olan ve üniversite öncesi Şam'da dil eğitimi alan Çalışkan, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.