Saadet'ten Mehmet Uçum'a tepki: 'Komisyonun başına atanmış kayyum gibi davranıyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu.

Arıkan'ın hedefinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum vardı. Arıkan isim vermeden yaptığı konuşmasında, "Bu yeni anayasa ve demokratikleşme konusunda epey bir açıklama yapan ve Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu bildiğimiz bir zat, her pazar günü Meclis'e ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na rol biçip yön vermeye kalkıyor" dedi.

"ÖNCE BU KAYYUM ZİHNİYETİNDEN BİR ÇIKSINLAR"

Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arkadaş komisyonun başına atanmış bir ‘kayyum’ gibi davranıyor. Süreçte; ne konuşulacak, ne konuşulmayacak, bununla ilgili kendini yetki sahibi sanıyor. Arkadaşlar, şunu bir netleştirelim: Kimse, Meclis iradesinin üzerinde değildir. Kimse meclise yön veremez, çerçeve çizemez, ne yapacağını söyleyemez. Yeni Anayasa’dan bahsedenler, önce bu kayyum zihniyetinde bir çıksınlar.

Bakın biz en başından beri şunu söyledik: İhtiyacımız olanı; ‘Terörsüz Türkiye’ tabiri ifade etmeye yetmiyor, Bizim ihtiyacımız olan ‘Yaşanabilir Türkiye’ ifadesidir dedik. Toplumsal barış ve huzuru bir örgütün silah bırakmasına indirgemenin çıkmaz yol olduğunu söyledik. Ancak gördüğümüz o ki; kendini kayyum sanan arkadaş toplumun farklı kesimlerinin hak ve özgürlüklere dair taleplerini dile getirmesini istemiyor. Komisyonun bu konulara giremeyeceğini iddia ediyor. İşte tam da bu anlayış, bu ülkeyi yaşanabilir olmaktan çıkarıyor."

Uçum, X hesabından "Pazar Yazıları" başlığı ile yaptığı açıklamaları ile biliniyor.