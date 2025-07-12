Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saati belli oldu, gözler Ankara'ya çevrildi: Erdoğan ne diyecek?

Saati belli oldu, gözler Ankara'ya çevrildi: Erdoğan ne diyecek?

12.07.2025 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Saati belli oldu, gözler Ankara'ya çevrildi: Erdoğan ne diyecek?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, Erdoğan'ın 'tarihi konuşma' yapacağını söylemesinin ardından gözler bugüne çevrilmişti. Erdoğan'ın, Çelik'in işaret ettiği konuşmasına bugün Ankara'da saat 10'da başlaması bekleniyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi (12 Temmuz) günü 'tarihi' bir konuşma yapacağını belirtmişti.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Çelik'in iddialarını yinelemişti. Gözler bugüne çevrilmişken konuşmanın saati de belli oldu.

SAAT 10'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 10'da, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ve Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Erdoğan'ın burada Ömer Çelik'in işaret ettiği konuşmasını yapması bekleniyor. Kampın gündem maddeleri arasında ise 'Terörsüz Türkiye' süreci başı çekiyor.

Terör örgütü PKK, dün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni düzenlemişti.

ERDOĞAN'IN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

AKP Sözcüsü Çelik'in 'tarihi konuşma' açıklaması sonrası yurttaşlar Erdoğan'ın ne diyeceğini merak etti.

Kulislere yansıyan ihtimaller şu şekilde yer aldı:

  • 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ayrıntılar
  • Savunma sanayi ile ilgili yeni gelişmelere ilişkin bilgiler
  • Partisinin genel seçim yol haritası
  • 'Genel af' açıklaması
İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Terör #Ömer Çelik