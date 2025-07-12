Saati belli oldu, gözler Ankara'ya çevrildi: Erdoğan ne diyecek?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi (12 Temmuz) günü 'tarihi' bir konuşma yapacağını belirtmişti.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Çelik'in iddialarını yinelemişti. Gözler bugüne çevrilmişken konuşmanın saati de belli oldu.

SAAT 10'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 10'da, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ve Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Erdoğan'ın burada Ömer Çelik'in işaret ettiği konuşmasını yapması bekleniyor. Kampın gündem maddeleri arasında ise 'Terörsüz Türkiye' süreci başı çekiyor.

Terör örgütü PKK, dün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni düzenlemişti.

ERDOĞAN'IN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

AKP Sözcüsü Çelik'in 'tarihi konuşma' açıklaması sonrası yurttaşlar Erdoğan'ın ne diyeceğini merak etti.

Kulislere yansıyan ihtimaller şu şekilde yer aldı: