Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara sis engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

İHA
03 Ocak 2023 Salı, 10:06
Abone Ol google-news

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanımız uçuşlarında, 03.01.2023 ve 04.01.2023 tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar beklenen yoğun sis hadisesi nedeni ile uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanması beklenmekte olup, tüm yolcularımızın uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.


Sabiha Gökçen Sabiha Gökçen Havalimanı Sis yoğun sis

En Çok Okunan Haberler