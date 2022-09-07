Sağanak yağış ve soğuk hava ne kadar devam edecek?
Meteoroloji 7 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava ne kadar devam edecek? İşte il il yeni hava durumu raporu...
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 08.09.2022 Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Sabah saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 22°C
Sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 24°C
Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 23°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Sabah saatlerine kadar Ağrı’nın kuzey ve Iğdır’ın batı (Tuzluca) çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 27°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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