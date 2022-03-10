Sağlık Bakanı Koca: Bugün sağlıkçıların size ihtiyacı var
Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı.
Koca konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti ve konuya ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.
"Bugün konulan kural haddi aşana haddini bildirmiyor" diyen Koca, "Yasanın huzuruna giden olayları azaltmak için çalışıyoruz. Fakat had bildirir bir gerçek olmadan arkadaşlarımızın imdat çığlıkları, beyaz kod panikleri hiçbirimize huzur vermez" ifadelerinin kullandı.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun"
Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 10, 2022
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