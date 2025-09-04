Sağlık Bakanlığı 124. dönem DHY kura sonuçları ve nihai isim listesi, kura çekimin ardından araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları belli oldu mu? Atama sonuçları ve isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir?

124. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ

Sağlık Bakanlığı 124. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül 2025 Perşembe saat 10:30’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

DHY 124. DÖNEM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından atama isim listesini yayınlayacak. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel

Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemi