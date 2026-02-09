Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı belli oldu. Bakanlık, Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2026 yılında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların mayıs ayında başlaması nedeniyle, bu yıl da başvuruların benzer dönemlerde alınmaya başlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu kapsamlı alıma ilişkin başvuru koşulları, yayımlanacak duyuru ve kılavuzla birlikte netlik kazanacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25