Sağlık Bakanlığı’nın yapması beklenen ikinci etap personel ve işçi alımıyla ilgili tarih bilgisi, başvuru sürecini takip eden adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman?

SA ĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin 342 personelin yerleştirme süreci, KPSS 2025/4 sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlandı. Ayrıca, 3 bin 658 sürekli işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs’ta yapıldı ve ilgili kadrolar belirlendi.

İlk etap sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, ikinci personel ve işçi alımına çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalan 18 bin personel için alım sürecinin Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM’nin "KPSS‑2025/5" tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. İşçi pozisyonları için başvurular İŞKUR’un e‑şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Kura usulüyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Her iki kanalın da Eylül 2025 itibarıyla aktif hale gelmesi planlanıyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamayla birlikte, 19 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımları netlik kazandı. Bakan Memişoğlu, yayımlanacak alım kılavuzunda diyetisyen, hemşire, sağlık yönetimi ve çeşitli sağlık meslek gruplarına yer verileceğini belirtti.

Öte yandan, 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branşlardan kaç kişinin alınacağı henüz duyurulmadı. Ancak ilk alımda yer alan meslek gruplarının yine benzer şekilde tercih edileceği ve alım yapılacağı öngörülüyor.