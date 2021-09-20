Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 ölümleri sayısı 21 ilin bile gerisinde

20 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “ölüm verilerini” içeren 2 ayrı istatistiğin açıklanmasını “bilinmeyen bir tarihe” ertelemesi, “Covid-19 ölümlerine ilişkin gerçek sayılar perdeleniyor” iddiasını da gündeme getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı, Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı CHP’li belediyelerin ölüm kayıtlarını içeren rapor, bu iddianın doğruluğunu destekliyor. İlgezdi’nin raporuna göre, Sağlık Bakanlığı Mart 2020 - Ağustos 2021 döneminde ülkede 56 bin 710 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TÜİK, 24 Haziran’da açıklanması gereken 2020 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ni “çalışmaların tamamlanamamış olmasını” gerekçe göstererek, erteledi. Kurum, 17 Eylül’de yayımlayacağı ‘Hayat Tabloları, 2018-2020’ verileri için de “Çalışmalar henüz tamamlanmadı” açıklamasını yaptı. CHP’li İlgezdi’nin 11 büyükşehir ve 10 il belediyesinin Mart 2020’den itibaren ölüm verilerini inceleyerek, 21 ildeki ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı’nın tüm Türkiye için açıkladığı sayıdan fazla olduğunu ortaya koydu.

‘ÖLÜMLER 133 BİNE YAKIN’

Çalışmasına ilişkin bilgi veren CHP’li Akkuş İlgezdi, 11 büyükşehir ve 10 il belediyesinin verilerine göre, Mart 2020-Ağustos 2021 arası toplam 64 bin 797 kişinin “bulaşıcı hastalık-Covid-19” nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı ise aynı dönemde tüm Türkiye’deki vefat sayısını 56 bin 710 olarak açıklıyor. 21 ildeki sayı, 81 ildeki ölüm sayısından nasıl 8 bin 87 fazla olabiliyor? 21 belediyenin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin 144 kişi. Türkiye’nin toplam nüfusu ise 83 milyon 614 bin 362. CHP’li 21 belediyedeki ölüm sayılarını bir projeksiyonla tüm ülkeye uyguladığımız zaman, 132 bin 851 kişinin bulaşıcı hastalıklar nedeniyle vefat etmiş olabileceği sonucu çıkıyor. Salgının başından beri şeffaflıktan uzak olan bakanlığın verilerinin güvenilmez olduğunu bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN WUHAN’I TEKİRDAĞ’

İlgezdi, söz konusu 21 ilde Mart 2020-Ağustos 2021 arasında bulaşıcı hastalık ölüm hızını da hesaplandıklarını kaydederek, “Milyon kişide en yüksek bulaşıcı hastalık ölüm hızı sırasıyla Tekirdağ, Bolu, Kırşehir ve İstanbul’da. 21 ilimizden alınan veriler, pandeminin ölümler açısından bu üç ilde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ‘Türkiye’nin Wuhan’ı diye nitelenen İstanbul’dan bile daha fazla etkili olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

İlgezdi, uluslararası veritabanlarında “Türkiye’de milyon kişi başına Covid-19 ölüm hızının 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 667 olarak yer aldığını” kaydederek, “Oysa 21 ilin verilerine göre ülkemizde bu illerin toplamı söz konusu olduğunda aynı tarih itibarıyla hesaplanan bulaşıcı hastalık ölüm hızı milyon kişide bin 589. Bu durumda da 21 ilin 15’inde bulaşıcı hastalık ölüm hızının Sağlık Bakanlığı tarafından hesaplanan Covid-19 ölüm hızından daha yüksek olduğunu gösteriyor” bilgisini paylaştı.