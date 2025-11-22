Sağlık bütçesine şehir hastaneleri tepkileri: 'Politikalarınızı kapitalizmin oyunlarına göre kuruyorsunuz'

Meclis'teki Plan Bütçe Komisyonu'nda dün Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sunumu öncesi muhalefet sıralarında vekillerle tokalaşırken CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu son Sayıştay raporundaki şehir hastaneleri bulgularına dikkat çekti.

Bulguların birleştirilmiş halini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na gösteren Bakırlıoğlu, "Tam 40 sayfa. Bu sene 3 milyar 250 milyon dolar para vereceğiz. Soygun düzeni bu. A'dan başlıyor T'ye kadar. Alfabede harf kalmamış. Sizin bizim paramız bu. Bunun adı soygun. Soygunu uzakta aramayalım işte soygun burada" tepkisini gösterdi. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba komisyon toplantısına üzerinde sağlık sisteminde yaşanan sorunların yazılı olduğu önlükle geldi.

'KÖİ SAĞLIKTAKİ EN ÖNEMLİ KALDIRAÇLARDAN'

Sonrasında Bakan Kemal Memişoğlu sunumuna başladı. Vizyonlarını 'Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık' üzerine inşa ettiklerini söyleyen Memişoğlu, sunumunda birinci basamak sağlık hizmetlerinde güçlü bir dönüşüm başlattıklarını ve aile hekimliği sistemini yeniden yapılandırdıklarını savundu. Bakan Memişoğlu bugün Türkiye'nin 3.5 milyon yurttaşa, her gün sağlık hizmeti verebilen bir kapasiteye ulaştığını öne sürdü. Memişoğlu şehir hastanelerine ilişkin konuşurken de "Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli, sağlık altyapısında sürdürülebilir yatırımın ve yüksek hizmet kalitesinin en önemli kaldıraçlarından biri olmuştur" ifadelerini kullandı. Memişoğlu bir yıl içinde primer sezaryen (annenin ilk sezaryen doğumu) oranında 4,1 puan, yani yüzde 12,3’lük düşüş sağladıklarını belirterek, "Bu başarı; 'Doğal olan normal doğumdur' ilkemizin sahada karşılık bulduğunun en somut göstergesidir" diye konuştu.

'HALKIN SAĞLIK HAKKI GASP EDİLİYOR'

Sunumdan sonra CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala konuştu. Şehir hastanelerini eleştiren Pala, "Şehir hastaneleri yine Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış. Şehir hastanelerinin günlük maliyeti 373 milyon lira. Bakanlığın bütçesinin yüzde dokuzundan fazlasını buraya ayırıyorsunuz. Ayırmasanız 150 bin personel istihdam ettirirsiniz. OECD son yayınladığı raporda diyor ki: Türkiye 10 yılda sağlıkta memnuniyetinin 30 puanla en fazla azaldığı ülke. Yüzde 41'e kadar düştü. Yunanistan'dan sonra en düşük memnuniyetin olduğu ülkeyiz. Bilmiyorum o koltukta sizi nasıl oturtuyorlar ama bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Aynı konuya değinen DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ise, "Bu bütçe çok yetersiz. 1 trilyon 475 milyarlık bir bütçenin yaklaşık yüzde 10'unu daha hiçbir kalem oynatmadan direkt şehir hastanelerine boca ediyorsunuz. Bu paydan nasiplenmek isteyen ciddi bir zümre oluşmuş durumda ve maalesef çoğu iktidarınızın bürokratik ve siyasi paydaşları konumunda. Politikalarınızı kapitalizmin oyunlarına göre kurmuş durumdasınız. Halkın sağlık hakkı gasp ediliyor. Şehir hastaneleri kamuya devredilmelidir" diye konuştu.

'YOĞUNLUK AZALACAK'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Eşref Fakıbaba da "Birinci, ikinci ve üçüncü basamak hizmetleri arasında güçlü koordinasyon sağlanmalı. Birinci basamağın güçlendirilmeli, ASM'lerdeki eksiklikler giderilmeli, uzman takviyesi ve laboratuvar sağlanmalı, yoğun nüfuslu yerlerde nöbet sistemi getirilmeli. Bu sayede ikinci ve üçüncü basamaklardaki yoğunluk azalacaktır" dedi.

'SAĞLIK RANTA TESLİM EDİLEMEZ'

Bütçe görüşmeleri sürerken Genel Sağlık-İş Sendikası da TBMM önünden bütçeye ilişkin görüşlerini aktardı.

Burada bir açıklama yapan sendika genel başkanı Dr. Derya Uğur, "Sarayın değil Türkiye’nin itibarını önceleyen; sermayenin değil halkın çıkarlarını savunan bir bütçe için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehir hastanelerine ve dolayısıyla yandaş patronlara kaynak aktarmaktan vazgeçilip kamucu sağlık politikaları benimsenmelidir. Koruyucu sağlık hizmetleri öncelenmelidir. Personel eksiklikleri giderilmeli, sağlık emekçileri insanca çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır. Halkın sağlığı rant düzenine teslim edilemez" değerlendirmesinde bulundu.