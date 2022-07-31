Sağlık çalışanlarını darbeden kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da, Harran Devlet Hastanesi’nde sıra nedeniyle çıkan tartışmada sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darp ettiği ileri sürülen hasta yakını Abdulkadir A., gözaltına alındı.
Olay, Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ambulansla hastaneye getirilen bir hastanın tetkiklerinin yapılması için sisteme sıra girişinin yapılmasını isteyen hemşire Hayriye Oruç’a, hasta yakınları tepki gösterdi.
Hemşire ile hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya sağlık çalışanı Süleyman Cengiz'in de araya girmesi üzerine büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
Hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak yüzünden darbedilen sağlık çalışanı Cengiz’in şikayetçi olması üzerine pasta yakını Abdulkadir A., hastane polisi tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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