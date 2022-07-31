Sağlık çalışanlarını darbeden kişi gözaltına alındı

31 Temmuz 2022 Pazar, 19:49

Olay, Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ambulansla hastaneye getirilen bir hastanın tetkiklerinin yapılması için sisteme sıra girişinin yapılmasını isteyen hemşire Hayriye Oruç’a, hasta yakınları tepki gösterdi.

Hemşire ile hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya sağlık çalışanı Süleyman Cengiz'in de araya girmesi üzerine büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak yüzünden darbedilen sağlık çalışanı Cengiz’in şikayetçi olması üzerine pasta yakını Abdulkadir A., hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.