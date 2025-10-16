Askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde: 'Sağlık, milli savunmanın ayrılmaz bir parçasıdır'

Askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde... 26 şehirdeki 32 askeri hastane 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kapatılması hataydı ama açılması sevap olacaktır” çıkışı sonrası askeri hastanelerle ilgili iktidar kanadından da 'açılması için çalışmaların sürdüğü' duyurulmuştu.

Genel Sağlık-İş Sendikası da askeri hastanelerin yeniden açılması gerekliliğine ilişkin bir açıklama yaptı.

‘BEDELİNİ GENCECİK CANLARIMIZ ÖDEMEKTEDİR’

Hastanelerin acilen yeniden açılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Askeri hastanelerin kapatılmasının büyük bir hata olduğunu defalarca kez gündeme getirmiştik. Bu karar, siyasi saiklerle alınmış ve ülkemizin sağlık güvenliğini ve savunma kapasitesini zayıflatmıştır. Bu yanlış politikanın ağır bedelini maalesef gencecik canlarımız ödemektedir. Bugün yaşanan her acı olay, bu hatanın ne kadar vahim sonuçlar doğurduğunu açıkça göstermektedir. Bu hatanın sorumluluğunu kim alacaktır?

Unutulmamalıdır ki askeri hastaneler sadece hasta tedavi eden kurumlar değildi. Bu kurumlar, savaş alanlarında, terör saldırılarında, tatbikatlarda ve operasyon bölgelerinde görev yapan sağlık kadrolarını yetiştiren stratejik merkezlerdi. Harp cerrahisi, savaş cerrahisi, travma yönetimi, askeri psikiyatri ve saha tıbbı gibi özel alanlarda görev yapan sağlık personeli, bu kurumlarda yetişiyordu. Bugün bu alanlarda yetişmiş personel eksikliği, doğrudan askerlerimizin yaşamını tehlikeye atmaktadır.

Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde askeri hastaneler kapatılmamış, aksine bu kurumlar stratejik önemde görülerek güçlendirilmiştir. Ancak ülkemizde, 15 Temmuz sonrasında çıkarılan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu köklü kurumlar Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş ve işlevsiz hale getirilmiştir” denildi.

Harp cerrahisi ve savaş tıbbı alanlarında nitelikli personel yetiştirilmesi ve ülkenin askeri sağlık kapasitesinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur ise “Sağlık, milli savunmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hatadan derhal dönülmeli, askeri sağlık sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır!” ifadelerini kullandı.