‘Sağlıkçının izni başhekimin keyfine bırakıldı’

Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:50

Güncelleme: 23.09.2024 - 11:50

Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği yazıda personel sayısı, hizmetin kesintisiz sürdürülmesi ve verimlilik vurgularının yer alması izin konusunda sorunlara neden oluyor.

Sağlık çalışanlarının izin hakkının başhekimin keyfine bırakılmasına tepki gösteren Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Gökhan Doğramacı, “Başhekimlere tanınan keyfiyete varan bu geniş yetki, meslektaşlarımızın bu hakkı fiilen kullanmasının önündeki en büyük engel. Şu an yaşadığımız gerçeklik, ne yazık ki göstermelik düzenlemelerin ötesine geçemiyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde görev yapan ve engelli yakını bulunan personelin izin haklarına yönelik bir düzenleme yapıldığını duyurdu. İlgili kurumlara gönderilen yazıda engelli yakını bulunan hekim ve personellerin, günlük en fazla bir saatlik izin hakkı kullanabileceği belirtiliyor.

Düzenleme olumlu gibi görünse de izin hakkı için sıralanan öncelikler arasında personel sayısı, hizmetin kesintisiz sürdürülmesi ve verimlilik gibi unsurların yer alması, sağlık çalışanların izin hakkının idarenin insiyatifine bırakılması olarak yorumlanıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Gökhan Doğramacı, “Görünürde olumlu gibi gözüken bu düzenleme, maalesef engelli ve engelli yakını olan hekim ve sağlık çalışanlarımız için işlevsel olmayıp, gerçek sorunlarına çözüm olmaktan çok uzak. Yayımlanan genelgede, engelli yakını bulunan hekim ve personellerin, günlük en fazla bir saatlik izin hakkı kullanabileceği belirtiliyor. Ancak burada kritik bir nokta var: Bu izin, tamamen başhekimliklerin onayına ve daha doğrusu uygulamada adeta keyfiyetine bırakılmış durumda” dedi.

"PERSONEL AÇIĞI BAHANESİYLE ENGEL OLUNUYOR"

Doğramacı, “Başhekimlere tanınan keyfiyete varan bu geniş yetki, meslektaşlarımızın bu hakkı fiilen kullanmasının önündeki en büyük engel. Şu an yaşadığımız gerçeklik, ne yazık ki göstermelik düzenlemelerin ötesine geçemiyor. Personel açığı bahanesiyle meslektaşlarımızın bu hakkı kullanmasına engel olunuyor ve bu durum da yeni düzenlemenin sadece göstermelik bir formaliteden ibaret olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Gerçekçi ve uygulanabilir çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Doğramacı, “Bizler, bu tür göstermelik adımların arkasına sığınılmasını kabul etmiyoruz. Sağlık hizmetini aksatmadan, meslektaşlarımızın hak ettiği şekilde izin kullanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sendika olarak, bu düzenlemenin fiilen uygulanabilir hale getirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.