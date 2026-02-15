Sağlıkta performans baskısı: ‘Tükenmişliğin en uç noktasındayız’

Aile hekimleri, 1 Kasım 2024’te yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”ne karşı tepkilerini Kadıköy’de düzenledikleri basın açıklamasıyla bir kez daha dile getirdi. Hekimler ve sağlık çalışanları, kamuoyunda “Eziyet Yönetmeliği” olarak anılan düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Açıklamaya Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İş Sendikası, Güç Sağlık Sen, Hekimsen İstanbul Şubesi, Hekim Birliği Sendikası, HEP-SEN İstanbul, Hürriyetçi Sağlık Sen İstanbul Şubesi, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Tüm Aile Sağlığı-Sağlık Memuru-ATT-Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri destek verdi.

Ortak basın açıklamasını İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Zahit Cebe okudu. Yönetmelik nedeniyle 14 gün iş bırakmak zorunda kaldıklarını anımsatan Cebe, “Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak yine buradayız. Çünkü aile hekimliği çalışanları olarak tükenmişliğin en uç noktasına geldik” dedi. Cebe, Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı ekonomik baskının hekimleri hastanın yüzüne bakamaz hale getirdiğini belirterek, “Bilgisayar ekranına bakmaktan hastaya bakamaz durumdayız. ‘Nefes aldığında’ maaşı kesilen bir meslek grubu haline getirildik. Bu ağır ekonomik kaygı altında çalışmaktan bıktık” diye konuştu.

Her çalışan gibi bir sonraki ay alacakları ücreti bilmek istediklerini vurgulayan Cebe, “Maaşımızın yüzde 65’i performans ödemesine bağlı. Bu sistemin adı performans değil; açıkça bir kölelik sistemidir” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK EMEKÇİLERİ METALAŞTIRILIYOR’

Basın açıklamasına katılan EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan da sağlık alanındaki dönüşüme dikkat çekti. Bayhan, sağlık emekçilerinin “alınıp satılan bir ticaret malzemesi” haline getirildiğini savunarak, “Şimdi sağlık alanını ‘çok tehlikeli iş kolu’ olmaktan çıkarıp ‘tehlikeli iş kolu’ yapma hazırlığındalar. Yani emeği daha da ucuzlatmak istiyorlar” dedi. Son 30 yılda sağlık sisteminin bir avuç sermaye grubunun kontrolüne geçtiğini öne süren Bayhan, “Bir tek onlar refaha kavuştu. Sağlık emekçileri ise doktorundan hemşiresine, laborantından hasta bakıcısına kadar her kademede yoksullaştı” diye konuştu.

‘BİR HASTA İÇİN YARIM SAAT VERİ GİRİŞİ’

Açıklama sonrası Cumhuriyet’e konuşan İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Sercan Ahmet Uluç ise yeni yönetmelikle birlikte kronik hastalık izlemlerinin getirildiğini anımsattı. Her hasta için onlarca sayfa veri girişi istendiğini belirten Uluç, “Bir hasta için 15-20 dakika, 65 yaş üstü için yarım saate kadar süre gerekiyor. Bu işlemleri yapmazsak maaşımızın yaklaşık yarısı kesiliyor” dedi. Günde 70-80 hasta bakılan bir ortamda bu yükün altından kalkmanın mümkün olmadığını vurgulayan Uluç, “Yapmadığımızda yarı maaş alıyoruz, yaptığımızda iş yükümüz iki katına çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘RANDEVU SİSTEMİ HEKİMİN İŞİ DEĞİL’

Randevusuz gelen her hastaya bakmak zorunda olduklarını dile getiren Uluç, Merkezi Randevu Sistemi’nin (MRS) poliklinik işleyişini kilitlediğini söyleyerek “Hastalar ‘şikayetim yok, sadece randevu almaya geldim’ diyor. Dakikalarca sistemden gün ve saat arıyoruz. Bu hekimin değil, MRS operatörünün işi” diye konuştu.

Uluç, bu yükün üzerlerinden alınmasını talep etti. Uluç, kamuoyunda “Eziyet Yönetmeliği” ifadesinin hızla benimsenmesinin nedeninin yaşanan mağduriyetin toplum tarafından da gözlemlenmesi olduğunu belirterek, düzenlemenin geri çekilmesi çağrısını yineledi.