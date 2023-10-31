Sağlıkta şiddet bitmiyor! Bursa'da hasta yakını, doktora yumrukla saldırdı

Bursa Şehir Hastanesi'nde 30 yaşındaki hasta yakını T.E. isimli erkek, Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Nihan Alkış'a yumrukla saldırdı. T.E., olayın ardından gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:24
Sağlıkta şiddet bitmiyor! Bursa'da hasta yakını, doktora yumrukla saldırdı
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İktidarın hedef aldığı sağlıkçılara yönelik şiddet haberleri günden güne artıyor. Son olarak meydana gelen olayda, Bursa Şehir Hastanesi'nde Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. isimli erkek girdi.

T.E., Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, T.E. tarafından darbedildi.

Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan T.E'nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

"YOĞUN BAKIMDA"

Öte yandan Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği tarafından yapılan açıklamada, doktor Nihan Alkış'ın hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edildi.

GREV KARARI ALDILAR

Öte yandan, Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darbedilmesi nedeniyle hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı.


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