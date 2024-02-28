Sahibinden kiralık cami!
Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi’nin kadınlara ayrılan ibadet bölümü cami derneği tarafından kiraya çıkarıldı. Dernek yönetimi internette kiralık ilanı yayınladı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi Girne Bulvarında yer alan Yavuz Sultan Selim Camisi’nin bir bölümü kiraya çıkarıldı. Yavuz Sultan Selim Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından kullanılan camide, kadınlara ayrılan ibadet bölümü için internetteki bir ilan sitesinde kiralık ilanını paylaştı.
KURUMSALA KİRALIK!
Caminin kiralık ilanında, 75 bin lira ücret istendi. Açıklama bölümünde, “Girne Bulvarında, Yavuz Sultan Selim Camisi altında, 500 metrekare kiralık depo, mağaza, showroom olmaya elverişli dükkan, kurumsal firmalar tercih edilecektir” denildi.
CEMAATTEN TEPKİ
Caminin kadınlara ayrılan bölümünün ticarethane olarak kiraya verilmek istenmesine tepki gösteren yurttaşlar, “İbadethane mi ticarethane mi?" diyerek ilana tepki gösterdi. Ramazan ayına sayılı günler kala ilan verilmesinin kabul edilemez olduğunu aktaran yurttaşlar CİMER ve valiliğe şikayette bulunacaklarını söyledi.
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