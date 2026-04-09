Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili AKP'nin adayı Şahin Biba oldu. Peki, Şahin Biba kimdir? Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba kaç yaşında, nereli?

ŞAHİN BİBA KİMDİR?

Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Biba, ilk ve ortaöğretimini de Prizren’de tamamladı. Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Biba, Bursa’ya yerleşerek hayatını burada sürdürme kararı aldı. Balkan kökenli olması nedeniyle Bursa’daki Balkan topluluğu içerisinde de tanınan bir isimdir. Şahin Biba, mimarlık eğitimi alarak bu alanda uzmanlaşmıştır.