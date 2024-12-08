Sahte doktor skandalı: Altın ve paralarla yakalandı!

Adana’da sahte kadın doktorun kurduğu muayenehaneye operasyon yapan polis, 971 tıbbı ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktar altın ele geçirdi. Sahte doktor da gözaltına alındı.

Sahte doktor skandalı: Altın ve paralarla yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:22

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. (43) isimli kadının sahte doktorluk yaptığı ve muayenehanesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alındı. Muayenede yapılan arama çalışmalarında 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL, 10 hasta defteri ve çok miktarda altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İlgili Haberler

Genç kadın kabusu yaşamıştı: Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktora' suç duyurusu

Genç kadın kabusu yaşamıştı: Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktora' suç duyurusu
Estetik ameliyat, hayatını kabusa çevirdi: Sahte doktor iddiası!

Estetik ameliyat, hayatını kabusa çevirdi: Sahte doktor iddiası!
Antalya'da 'sahte doktor' hakkında işlem başlatıldı

Antalya'da 'sahte doktor' hakkında işlem başlatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler