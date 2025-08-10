Sahte e-imza skandalında yeni ayrıntılar: E-imza çetesinin kod isimleri ortaya çıktı

Türkiye'de e-İmza skandalı büyümeye devam ediyor.

İstanbul’da yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İddianameye göre "Ziya Hoca” olarak bilinen şüpheli Ziya Kadiroğlu, savcılık ifadesinde “Pablo” kod adlı kişinin gerçek ismini bilmediğini, WhatsApp üzerinden iletilen diploma taleplerini bu kişiye aktardığını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Kadiroğlu, taleplerin ardından halk eğitim merkezleri üzerinden online başvurular yapıldığını, bu işlem karşılığında bin TL ile 5 bin TL arasında ödeme alındığını, ödemelerin genellikle eski eşi Nurgül Yalçın’a ait banka hesabına yatırıldığını anlattı.

YAKALAMA KARARI OLAN, CEZA ALMIŞ KİŞİLERE SAHTE KİMLİK VE EHLİYET DE YAPMIŞLAR

Diploma ve belge hazırlama karşılığında belge başına 50 bin TL talep ettiğini belirten Kadiroğlu, belgelerin teslimi sonrası gizlilik uyarısı yaptığını ifade etti.

“Şef” kod adlı kişinin Makedonya’da eğitim danışmanlığı yaptığını, bu kişiden belge başına 15-20 bin TL arasında ödeme aldığını söyledi.

Kadiroğlu, “Miço” lakaplı kişinin Mıhyeddin Yakışır olduğunu, kendisinden borç para istediğini; “Fuat Tanış”a gönderdiği belgeler karşılığında 50 bin TL aldığını; “Marduk” kod adlı kişinin ise Gökay Celal Gülen olduğunu aktardı.